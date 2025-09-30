به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری اصفهان در جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال ۴۶۴ زندانی جرایم مالی و غیر عمد استان با ۱۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال بدهی از بند رهایی یافتند.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری ادامه داد: از این میزان بیش از هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال مربوط به گذشت شکات، حدود ۳۰۰ میلیارد ریال نقدینگی محکومان، بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال پذیرش اعسار محکومان، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال نیز مربوط به کمک‌های بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۴۴۰ زندانی مرد و ۲۴ نفر زن بودند، افزود: زندانیان جرایم غیر عمد شامل محکومان به پرداخت دیه ناشی از تصادف و حوادث کارگاهی، مهریه، نفقه و بدهی مالی هستند.

رییس دستگاه قضا همچنین به برگزاری پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» اشاره کردو گفت:تعداد زندانیان آزاده شده در قالب این پویش ۸۴ نفر با مجموع بدهی بیش از ۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال هستند.