ملی پوش طلایی ایران در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان گفت: در مسابقات حریفان را آنالیز کرده و برای آن ها برنامه داشتیم؛ بلافاصله پس از مسابقات جهانی تمرینات را آغاز کردهایم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدهادی ساروی قهرمان وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان در کرواسی درباره آغاز تمرینات خود اظهار داشت: مسابقات جهانی تمام شده، اما ما تمرینات را رها نمیکنیم، در حال حاضر تمرینات ریکاوری را به مدت ۲ هفته انجام میدهیم و سپس کار ما برای مسابقات بازیهای اسلامی آغاز میشود.
دارنده مدالهای طلا و برنز المپیک در مورد عملکردش در کروواسی گفت: میتوانم بگویم که حفظ مدال طلا بعد از بازیهای المپیک کار سختی بود، اما تمام تلاشم را کردم که بتوانم مدال طلا را در رقابتهای جهانی حفظ کنم. خدا را شکر با برنامه ریزیهای انجام شده، آنالیزها و کمک کادر فنی توانستم بهترین کشتیها را بگیرم.
دارنده ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز جهان در در مورد حریفان اصلی خود در جهانی گفت: حریفان روس و بلاروس را آنالیز کرده بودیم آنها بسته کشتی میگیرند و احتمال میدادم که با آنها کشتی بگیرم. از سوی دیگر کشتی گیران کوبایی و ارمنستانی که مدعیان بودند نیز نتوانستند نتایج لازم را بگیرند و در نهایت فینال با حریف روس به انجام رسید. سرگسیان را در نروژ شکست داده بودم و در جام وهبی امره هم او را مغلوب کرده بودم. او بسیار زیرک و فنی است، اما ما هم برایش برنامه داشتیم و نتیجه آن را در فینال گرفتیم.
این کشتی گیر آملی که بسکتبال را هم خوب بازی میکند در مورد اینکه آیا میتوانست در این رشته نیز موفق شود گفت: به نظرم هر ورزشکاری که به مدارج بالای قهرمانی میرسد، استعداد خود را در ورزش نشان داده و اگر همان تلاش را در رشته دیگر هم میکرد قطعا موفق میشد. ما در اردوها زیاد بسکتبال بازی میکنیم و به خاطر همین در این رشته هم مهارت پیدا کردهایم.