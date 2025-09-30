پخش زنده
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤال نماینده مردم بافق از وزیر آموزش و پرورش در خصوص افت وضعیت علمی دانشآموزان را اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، رضا جباری در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۸ مهر) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول طرح سؤال ملی محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینکه چرا وضعیت علمی دانشآموزان کشور با افت شدید مواجه است و میانگین امتحانات کل کشور در سه رشته ۱۰ بوده است، علت این وضعیت چیست؟ را قرائت کرد.