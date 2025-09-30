پخش زنده
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل گفت: با دستور مستقیم استاندار، ساختمان خانه فوتبال اردبیل که در دوره قبلی در فهرست مولدسازی قرار گرفته بود، از این فهرست خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صمد نوتاش، رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با اشاره به خروج خانه فوتبال استان اردبیل از فهرست مولدسازی اظهار کرد: ساختمان خانه فوتبال در زمان مدیرکل قبلی، بهعنوان مازاد به دبیرخانه مولدسازی معرفی شده و در فهرست قرار گرفته بود.
وی در تشریح روند معمول این کار افزود: دبیرخانه مولدسازی معمولاً از دستگاههای اجرایی درخواست میکند ساختمانهای مازاد و بلااستفاده خود را معرفی کنند. اما دبیرخانه از اینکه این ساختمانها واقعاً بلااستفاده هستند یا خیر، اطلاعی ندارد و تصور میکند تمامی موارد معرفی شده، واقعاً بدون استفاده هستند.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با بیان اینکه جامعه فوتبال از این اقدام بیاطلاع بود، یادآور شد: خانه فوتبال نیز بدون اطلاع جامعه فوتبال، بهعنوان مازاد معرفی شده بود که ما متوجه این موضوع شدیم و با پیگیری و مکاتبه فراوان و با درخواست از استاندار، موضوع را پیگیری کردیم.
نوتاش با تقدیر از همراهی استاندار گفت: خوشبختانه استاندار نیز بهطورجدی پیگیر این موضوع بود و اخیراً دستور دادند که خانه فوتبال از فهرست مولدسازی خارج شود. همچنین به اداره ورزش و جوانان استان ابلاغ شده که اقدامات لازم را برای خروج این ساختمان از فهرست و تحویل آن به جامعه فوتبال انجام دهد.
وی در پایان با بیان اینکه در انتظار اجرای دستور استاندار هستیم، تصریح کرد: منتظریم اداره ورزش و جوانان استان، دستورات استاندار را اجرا و مکاتبات لازم را با دبیرخانه مولدسازی انجام دهد تا خانه فوتبال بهصورت رسمی از فهرست خارج شده و در اختیار جامعه فوتبال قرار گیرد.