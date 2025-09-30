به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صمد نوتاش، رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با اشاره به خروج خانه فوتبال استان اردبیل از فهرست مولدسازی اظهار کرد: ساختمان خانه فوتبال در زمان مدیرکل قبلی، به‌عنوان مازاد به دبیرخانه مولدسازی معرفی شده و در فهرست قرار گرفته بود.

وی در تشریح روند معمول این کار افزود: دبیرخانه مولدسازی معمولاً از دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌کند ساختمان‌های مازاد و بلااستفاده خود را معرفی کنند. اما دبیرخانه از اینکه این ساختمان‌ها واقعاً بلااستفاده هستند یا خیر، اطلاعی ندارد و تصور می‌کند تمامی موارد معرفی شده، واقعاً بدون استفاده هستند.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با بیان اینکه جامعه فوتبال از این اقدام بی‌اطلاع بود، یادآور شد: خانه فوتبال نیز بدون اطلاع جامعه فوتبال، به‌عنوان مازاد معرفی شده بود که ما متوجه این موضوع شدیم و با پیگیری و مکاتبه فراوان و با درخواست از استاندار، موضوع را پیگیری کردیم.

نوتاش با تقدیر از همراهی استاندار گفت: خوشبختانه استاندار نیز به‌طورجدی پیگیر این موضوع بود و اخیراً دستور دادند که خانه فوتبال از فهرست مولدسازی خارج شود. همچنین به اداره ورزش و جوانان استان ابلاغ شده که اقدامات لازم را برای خروج این ساختمان از فهرست و تحویل آن به جامعه فوتبال انجام دهد.

وی در پایان با بیان اینکه در انتظار اجرای دستور استاندار هستیم، تصریح کرد: منتظریم اداره ورزش و جوانان استان، دستورات استاندار را اجرا و مکاتبات لازم را با دبیرخانه مولدسازی انجام دهد تا خانه فوتبال به‌صورت رسمی از فهرست خارج شده و در اختیار جامعه فوتبال قرار گیرد.