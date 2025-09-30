بهبهان از یک دستگاه خودروی وانت نیسان مقدار هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت گازوئیل عرضه خارج از ضوابط کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

سید حمزه لقمانی با بیان اینکه پرونده این تخلف سوخت در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی دهدشت رسیدگی شد، افزود: این شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تخلف قاچاق سوخت را محرز اعلام کرد.

لقمانی اضافه کرد: شعبه رسیدگی قاچاقچی متخلف این پرونده را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده در حق دولت، وی را به پرداخت سه میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.