«لبنیاتی مش بایرام» با نگاهی طنز به جنگ دوازدهروزه از شبکه نسیم و فیلم «بیگانه ۲» نیز از شبکه نمایش سیما روانه پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طنز عروسکی «لبنیاتی مش بایرام» به تهیهکنندگی جبرییل نجفی و کارگردانی سید مهدی میرغیاثی، در قالب مجموعهای ۲۰ قسمتی، از سهشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۸ به روی آنتن شبکه نسیم میرود.
مجموعه طنز عروسکی «لبنیاتی مش بایرام» با نگاهی متفاوت و طنزآمیز به رخدادهای جنگ دوازدهروزه، در قالب ۲۰ قسمت ۱۵ دقیقهای تولید شده و به زودی پخش خود را آغاز میکند.
این مجموعه تلاش دارد با بهرهگیری از زبان طنز و قالب عروسکی، روایتهایی اجتماعی و انتقادی را در بستری سرگرمکننده برای مخاطبان به تصویر بکشد.
«لبنیاتی مش بایرام» از امروز سهشنبه ۸ مهرماه، هر روز ساعت ۱۸ از شبکه نسیم سیما پخش خواهد شد.
فیلم «بیگانه ۲»
شبکه نمایش نسخه ریمستر و با کیفیت فیلم «بیگانه ۲» به کارگردانی جیمز کامرون را چهارشنبه شب روی آنتن میبرد و علاقهمندان سینمای اکشن و علمیتخیلی را به یک تجربه نو دعوت میکند.
نسخه ریمستر و با کیفیت فیلم سینمایی «بیگانه ۲» محصول ۱۹۸۶، چهارشنبه ۹ مهر ماه ساعت ۲۳ پخش میشود.
شبکه نمایش سیما، به منظور ارائه با کیفیت آثار سینمایی، اقدام به ریمستر کردن فیلم سینمایی «بیگانه ۲» کرده است.
در این فرایند، نسخه Full HD فیلم استخراج شده و ضمن انجام آمادهسازی، دوبله فارسی بر روی نسخه با کیفیت برتر میکس مجدد شده است.
این فیلم با قصهای سراسر جنون و با ریتمی تند و نفسگیر، از آنجایی آغاز میشود که ۵۷ سال پس از حمله آخرالزمانی موجودات فضایی بی رحم به سفینه فضایی حامل «الن ریپلی»، او از خواب مصنوعی بیدار میشود و سعی در هشدار دادن به همه کسانی دارد که تحت تاثیر این موجودات وحشی و خطرناک قرار میگیرند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان سیگورنی ویور، مایکل بین، لانس هنریکسن، بیل پاکستون و پل رایزر را نام برد.
فیلم سینمایی «بیگانه ۲» چهارشنبه ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن پنج شنبه، ۱۰ مهر ماه ساعتهای ۵ و ۱۵ خواهد بود.