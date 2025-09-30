پخش زنده
پیاده روی خانوادگی در شهرهای هندیجان و بهبهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم پیاده روی خانواگی در شهرهای بهبهان و هندیجان باحضور پرشور گروههای سنی مختلف مردم و باهدف ایجاد روحیه نشاط میان شهروندان برگزار شد.
برای داشتن یک سبک زندگی سالم، از بین بسیاری از فعالیتهای بدنی و ورزشهای مختلف پیادهروی همیشه در صدر قرار دارد.
بسیاری از افراد ورزش سنگین و دویدن را دشوار میدانند و حتی برخی از آنها انگیزه انجام دادنشان را ندارند، به همین دلیل پیاده روی میتواند روش خوبی برای فعال بودن باشد.
فواید پیاده روی منظم در پژوهشهای گوناگون ثابت شده است.