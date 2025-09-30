پخش زنده
۴۰۰ کیلوگرم انواع فراوردههای خام غیربهداشتی در شهرستان لردگان ضبط و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان گفت: بازرسان نظارت بر فراوردههای خام دامی این شبکه در بازدید از مراکز عرضه مواد خام دامی، مقدار بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مواد خام غیر بهداشتی از این مراکز ضبط و معدوم کردند.
سعید نادری افزود: نظارت بر بازار عرضه مواد خام دامی جزو مهمترین مأموریتهای سازمان دامپزشکی کشور است که در سطح شهرستانها به منظور حفظ سلامت و بهداشت غذایی مردم به صورت جدی پیگیری و برخورد میشود.