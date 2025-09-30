آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» در محور‌های نماز جمعه و آثار آن، ایران همدل، محور مقاومت و سبک زندگی ایرانی – اسلامی، امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ در شهر هشتگرد برگزار شد.

سرود و شعر قدسی، مسیر دین و اخلاق جامعه را هموار می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» با همکاری مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دفتر امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ، در محور‌های نماز جمعه و آثار آن، ایران همدل، محور مقاومت و سبک زندگی ایرانی – اسلامی، امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ۹ دی شهر هشتگرد برگزار شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در این مراسم با خیرمقدم به خانواده‌های شهدا و شرکت‌کنندگان و با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره گفت: شرکت بیش از ۵۰۰ گروه سرود در این رویداد اتفاق مبارکی است و امیدواریم آثار تولید شده ماندگار و اثرگذار و مورد استفاده قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری هنر سرود را ترکیبی از جمع، هماهنگی، آوا و صدا در قالب شعر دانست و افزود: این کار خیلی بزرگی است که هنرمندان نوجوان با منادیان نماز جمعه همراه شده‌اند و مخاطب اصلی آن نوجوانان هستند.

وی ادامه داد: هر هنری که در خدمت عالم معنا و ملکوت و آرمان‌های الهی قرار گیرد، سفره‌ای پاکیزه و گوارا برای همه مردم می‌شود و خودش قداست پیدا می‌کند. شعر و سرود وقتی با عالم معنا و ملکوت گره می‌خورد، شعر و سرود قدسی و ملکوتی می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره استاد فرشچیان گفت: هنر استاد فرشچیان قدسی، ملکوتی و متعهد بود و برای ترویج زیبایی‌ها و مکارم اخلاقی تلاش کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری یاد خدا را اصل همه فضیلت‌ها و منبع همه فیوضات و الطاف الهی دانست و افزود: فرصتی که خدا به ما داده باید قدر دانسته شود؛ اینکه خدای متعال به ما اجازه داده به یادش باشیم و همه عالم را محیط ذکر خود قرار داده، نشانه‌ها و آیه‌هایی برای یاد خدا هستند. به یاد خدا بودن یعنی به یاد همه زیبایی‌ها، کمال، علم، حقیقت، قدرت و عظمت بودن.

وی در ادامه توضیح داد: یاد خدا وقتی جمعی باشد، شیرینی و برکتش بیشتر است. مسجد محل اجتماع مردم و مومنین برای یاد خداست. جمع شدن مردم در نماز جماعت، فرصتی است برای اتحاد دل‌ها و ساماندهی مومنین برای کار‌های نیک.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: حضرت حق فرصت نماز جمعه را داده و روز جمعه سفره رنگارنگی برای مومنین گسترانده است. لحظه حرکت مومنین به سوی نماز جمعه مغفرت خداوند شامل حالشان می‌شود، فرشتگان از آنها استقبال می‌کنند و نامشان برای شرکت در نماز و یاد خدا نوشته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری ادامه داد: زمانی که مومنین در صف نماز جمعه می‌نشینند، احساس تنهایی نمی‌کنند و در کنار جماعتی از مومنین قرار دارند که نسبت به هم احساس خوبی دارند و خیرخواه و حامی یکدیگر هستند. امام جمعه خطبه می‌خواند و سفره فیض الهی گشوده می‌شود. در ملکوت نیز نماز جمعه‌ای برپا می‌شود به امامت حضرت جبرئیل (ع) و بارش لطف، عنایت و مغفرت الهی شامل حال مومنین می‌شود.

وی اضافه کرد: پاداشی از حج و عمره برای کسانی که در نماز جمعه شرکت می‌کنند ثبت می‌شود. جمال، جلال و شکوه مومنین شرکت‌کننده در نماز جمعه به رخ دشمنان کشیده می‌شود و صف متحد زیر پرچم ولایت در برابر لشکر کفر و شیطان صف‌آرایی می‌کنند، که باعث امید، نشاط و احساس خوب در جامعه مومنین می‌شود.

در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام مختاری امام جمعه ساوجبلاغ و دبیر اختتامیه سومین جشنواره سرود آوای آدینه با بیان اینکه مجموعه نهاد امامت جمعه رویداد ملی «سرود آدینه» را مرهون نگاه ممتاز حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری می‌داند، گفت: در سومین دوره ۵۲۹ گروه سرود از ۲۸ استان کشور ثبت شدند، این آمار بیانگر گستره ملی و فراگیر بودن جشنواره است، به گونه‌ای که تقریبا از همۀ استان‌ها نمایندگانی حضور داشتند و در نهایت ۳۵ گروه به مرحله نهایی راه پیدا کردند.