تعرفه برق تجدیدپذیر ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین سه درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکردهاند، برای دوره آبان، معادل ۶۷ هزار و ۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در اجرای مواد (۳) و (۴) آئیننامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان و در چارچوب بندی از دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، تعرفه تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق صنایع پرمصرف کشور برای دوره آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
بر این اساس، صنایعی با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات که تاکنون نسبت به تأمین حداقل سه درصد از برق مصرفی خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر اقدام نکردهاند، مشمول تعرفهای معادل ۶۷۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت خواهند شد.
لازم به ذکر است، تعرفه مشترکین مذکور بر اساس میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در تیر و مرداد ۱۴۰۴، محاسبه گردیده است.