به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ کوزه کنانی با حضور در سیمای البرز برنامه نگاه مردم با اشاره به بهره برداری از طرح خط ۲ متروی شهری کرج گفت: دولت یک قرارداد ۲ هزار دستگاهی واگن دارد که ۶۳۰ واگن را به تهران و ۶۹۹ دستگاه مترو را در اولویت دوم تأمین کرده است که سهم کرج ۱۰۴ دستگاه واگن است.

کوزه کنانی در برنامه نگاه مردم با بیان اینکه طبق آمار یک هزار مسافر در حال تردد از قطار شهری کرج هستند گفت: ۱۲ کیلومتر از تونل قطار شهری کرج آماده است، چهار رام قطار داخل تونل گذاشته می‌شود، که سرفاصله زمانی به یک ربع ساعت می رسد. بر این اساس تعداد قطار به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که خدمات به خوبی ارائه شود.