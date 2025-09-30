به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ دوچرخه‌سواری در شهر سریش آباد و به همت موکب باب الحوائح این شهر برگزار شد و با استقبال گسترده هوانان و نوجوانان همراه بود .

در این رویداد، جمعی از جوانان و نوجوانان با شور و نشاط از محل گلزار شهدا واقع در انتهای خیابان شهید صدوقی به سمت میدان شهدای شهر رکاب زدند.

این مراسم با حضور مسئولان شهر سریش آباد و گروهی از ورزش‌دوستان همراه بود.

محسن شاکری رئیس موکب باب الحوائج گفت: هدف از برگزاری این همایش ترویج و گسترش ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی است و گرامیداشت یاد و خاطره 8سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه است.

در پایان این مراسم به بیش از 30 شرکت‌کننده جوایزی به قید قرعه اهدا شد.