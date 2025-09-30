پخش زنده
همایش بزرگ دوچرخهسواری در شهر سریش آباد به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش بزرگ دوچرخهسواری در شهر سریش آباد و به همت موکب باب الحوائح این شهر برگزار شد و با استقبال گسترده هوانان و نوجوانان همراه بود .
در این رویداد، جمعی از جوانان و نوجوانان با شور و نشاط از محل گلزار شهدا واقع در انتهای خیابان شهید صدوقی به سمت میدان شهدای شهر رکاب زدند.
این مراسم با حضور مسئولان شهر سریش آباد و گروهی از ورزشدوستان همراه بود.
محسن شاکری رئیس موکب باب الحوائج گفت: هدف از برگزاری این همایش ترویج و گسترش ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی است و گرامیداشت یاد و خاطره 8سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه است.
در پایان این مراسم به بیش از 30 شرکتکننده جوایزی به قید قرعه اهدا شد.