رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به قم و دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه «س» گفت: توجه جدی به محیط زیست و مشارکت عمومی اولویت دولت چهاردهم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به قم و دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه «س» با اشاره به گستره مشکلات زیست محیطی افزود: کشور با مسائلی مانند گرد و غبار، کمبود منابع آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی، مدیریت پسماند و سایر چالشها مواجه است و برخی از این مسائل عمیق و پیچیده شدهاند. بخشی از مشکلات نیز ناشی از شرایط جهانی و پدیده تغییرات اقلیمی است که کشور ما را نیز متاثر کرده و شدت آن در منطقه غرب آسیا محسوستر است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دولت چهاردهم حفاظت از محیط زیست و مشارکت عمومی در این حوزه را به عنوان اولویت اصلی دنبال میکند و حل مسائل زیست محیطی کشور نیازمند سیاستگذاری درست، فرهنگسازی و همراهی همهجانبه جامعه است.
وی به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ و اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این سیاستها فصل الخطاب حفاظت از محیط زیست کشور است و شامل موضوعهایی از جمله تنوع زیستی، سیستمهای پایش آلایندهها و مدیریت منابع است، اما تاکنون بخش عمدهای از آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم با نگاه توسعه پایدار و توزیع مناسب جمعیت و صنایع به مناطق دارای ظرفیت، از جمله سواحل جنوب، توجه ویژهای به سیاستهای توسعه دریامحور شده است.
انصاری از تولیت حرم مطهر و همه مراجع دینی برای حمایت از برنامههای محیط زیستی تشکر کرد و افزود: امیدواریم با همراهی نهادهای مختلف و ترویج فرهنگ احترام به طبیعت، بتوانیم چالشهای محیط زیستی کشور را مدیریت کرده و حفاظت از منابع طبیعی را به اولویت همگانی تبدیل کنیم.