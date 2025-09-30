پخش زنده
کمیته ویژه رسیدگی به مصدومان تصادف اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه با یک دستگاه تریلی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، صبح امروز تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. متوفیان خانم ها نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شانی ۲۵ ساله هستند که در دم جان باختند .
مصدومان حادثه دختران دانشجو با میانگین سنی ۲۱ سال و راننده اتوبوس با ۳۲ سال سن هستند
کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : هم اکنون ۹ نفر از مصدومان در اورژانس بیمارستان کوثر سمنان در وضعیت پایدار هستند و ۳ نفر به بخش مراقبت ویژه منتقل شدند.
سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان نیز گفت: علت این حادثه در دست بررسی است .