به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات کونگ فوی بانوان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادبود شهدای باروق با حضور امام جمعه، و فرماندار و رئیس هیات کونگ‌فو باروق در سالن ورزشی رزمی و کشتی شهدای باروق برگزار شد.

در این مسابقات ۱۳۰ شرکت کننده از شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، رقابت کردند.

در پایان از نفرات برتر این مسابقات تجلیل شد.