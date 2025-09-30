پخش زنده
امروز: -
مسابقات کونگفوی بانوان ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس به حضور ۱۳۰ ورزشکار در باروق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات کونگ فوی بانوان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادبود شهدای باروق با حضور امام جمعه، و فرماندار و رئیس هیات کونگفو باروق در سالن ورزشی رزمی و کشتی شهدای باروق برگزار شد.
در این مسابقات ۱۳۰ شرکت کننده از شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، رقابت کردند.
در پایان از نفرات برتر این مسابقات تجلیل شد.