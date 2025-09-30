به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان گفت: با بهره برداری از این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت حدود ۱۳ هزار مترمربع، پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کیلووات‌ساعت برق تولید شود که قابلیت توسعه تا پنج مگاوات را دارد.

مجتبی راعی افزود: این نیروگاه با استفاده از پنل‌های خورشیدی دوطرفه ۷۰۰ واتی ساخته شده است که قابلیت جذب نور از دو طرف پنل را دارد و بازدهی را تا حدود ۱۵ درصد افزایش می‌دهد.

وی گفت: کاهش بیش از هزار و ۱۰۰ تن انتشار گاز دی اکسید کربن معادل کاشت حدود ۲۵ هزار اصله درخت از مزایای زیست‌محیطی افتتاح این نیروگاه خورشیدی است.

مجتبی راعی افزود: در کاشان حدود ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی فعال است که در مجموع حدود ۳۵ مگاوات تأمین انرژی می‌کنند.

وی افزود: هدف‌گذاری شهرستان دستیابی به ۱۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی و در هفته دولت امسال ساخت ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز شده است.