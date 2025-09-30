به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، انجمن اتیسم ایران حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران و دانیال سهرابی دارنده مدال برنز جهان را به عنوان «سفیران آگاهی‌بخشی اتیسم» معرفی کرد؛ عنوانی که نشان‌دهنده تعهد اجتماعی و روحیه انسانی این قهرمانان ملی است.

دانیال سهرابی در کنار افتخارات ورزشی، همواره در کنار خانواده و برادر خود ایستاده است و دیروز در حمایت از جامعه اُتیسم ایران به همراه سرمربی تیم ملی در انجمن اتیسم حضور یافت.