حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و دانیال سهرابی دارنده مدال برنز جهان دیروز در محل انجمن اتیسم ایران شاهد حضور یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، انجمن اتیسم ایران حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران و دانیال سهرابی دارنده مدال برنز جهان را به عنوان «سفیران آگاهیبخشی اتیسم» معرفی کرد؛ عنوانی که نشاندهنده تعهد اجتماعی و روحیه انسانی این قهرمانان ملی است.
دانیال سهرابی در کنار افتخارات ورزشی، همواره در کنار خانواده و برادر خود ایستاده است و دیروز در حمایت از جامعه اُتیسم ایران به همراه سرمربی تیم ملی در انجمن اتیسم حضور یافت.