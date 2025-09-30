با هدف ترغیب دانش آموزان به نوع دوستی و مساعدت به نیازمندان زنگ نیکوکاری در مدارس تکاب نواخته شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه شهرستان، رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و مدیر آموزش و‌پرورش زنگ نیکوکاری در تکاب نواخته شد.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) تکاب کفت: هدف از نواختن زنگ نیکوکاری ترغیب دانش آموزان به نوع دوستی و مساعدت به نیازمندان است.

خانم قربانی گفت: دانش آموزان با میل و رغبت اندوخته اندک خود در قلک‌های شخصی خود را به همسن و سالان نیازمندشان اهدا کردند و این انسجام همواره در بین آنان بوده و افتخاری است برای جامعه ما

در پایان دانش آموزان هدایای نقدی خود را در پاکتی به دوستان نیازمند خود هدیه کردند