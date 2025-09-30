مراسم یادواره چهارده شهید والامقام روستاهای کلاجان سادات، کلاجان قاجار، کلاسنگیان و چالکی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان در حسینیه روستای کلاجان قاجار برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یادواره شهدا تنها یک مراسم نیست؛ فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد کسانی که با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز ما را رقم زدند.

برگزاری این یادواره‌ها نسل جوان را با ارزش‌های ایستادگی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری آشنا می‌کند و پلی است میان دیروز پر افتخار و امروزِ پرچالش.

در دنیایی که هجمه فرهنگی و رسانه‌ای تلاش می‌کند ارزش‌ها را کمرنگ سازد، چنین مراسم‌هایی چراغی روشن در مسیر هویت و ایمان جامعه است.