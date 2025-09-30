همزمان با آغاز فصل زراعی جدید، توزیع نهاده‌های کشاورزی به ویژه بذر و کود در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه نزدیک به ۳ میلیون تن انواع کود شیمیایی برای کشت سالانه کشور تامین شده است،اظهار داشت: از ابتدای فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ روزانه ده هزار تن کود در سراسر کشور توزیع می‌شود.

علیزاده، معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز با بیان اینکه هیچ‌گونه کمبود یا خلأیی در تأمین کود‌های پایه وجود ندارد، از کشاورزان خواست برای دریافت سهمیه خود به کارگزاری‌های مجاز مراجعه کنند.

وی افزود: شرایط فعلی بهترین زمان برای دریافت حداکثری سهمیه کود اوره از شرکت‌های پتروشیمی است؛ تمامی کود‌های معوقه خردادماه تأمین شده و شرکت‌های پتروشیمی نیز در روند تخصیص تغییری ایجاد نکرده‌اند.