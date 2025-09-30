به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یوسف روستا افزود: با اضافه شدن رشته تحصیلی «مامایی»، تعداد رشته های قابل تحصیل در این دانشکده به چهار رشته افزایش یافت.

او اضافه کرد: با توجه به نیاز منطقه به تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت زنان و مادران، راه‌اندازی این رشته می‌تواند نقش مهمی در بهبود شاخص‌های بهداشتی و کاهش مشکلات مربوط به سلامت جامعه ایفا کند.

رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه بیشتر خبر داد و گفت: براساس سند توسعه دانشکده، برای سال آینده ایجاد رشته‌های جدیدی همچون هوشبری، اتاق عمل، تغذیه و بهداشت عمومی پیش‌بینی شده است.

روستا اضافه کرد: دانشکده علوم پزشکی میاندوآب در سال‌های اخیر تلاش کرده است با گسترش رشته‌های تحصیلی، علاوه بر فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برای جوانان منطقه، به تأمین نیروی متخصص مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان نیز پاسخ دهد.

وی در ادامه همچنین از راه اندازی دستگاه ام‌آرآی ۱.۵ تسلا فیلیپس مستقر در بیمارستان حضرت فاطمه‌زهرا(س) میاندوآب خبر داد، گفت: این دستگاه از نظر دقت و کیفیت تصویربرداری، جایگاهی ویژه دارد و نه تنها در مقایسه با شهرهای اطراف، بلکه حتی در برابر مراکز بزرگ تبریز و ارومیه نیز توان رقابتی بالایی نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه خدمات تصویربرداری این مرکز با تعرفه دولتی و تنها با ۱۳۵ هزار تومان ارائه می‌شود، تصریح کرد: این دستگاه طی سال‌های اخیر نقش مهمی در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی منطقه ایفا کرده و امروز بیمارستان حضرت فاطمه‌زهرا(س) میاندوآب را به قطب اصلی MRI شمال‌غرب کشور تبدیل کرده است.