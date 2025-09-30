جمعی از مسئولان و مردم سردشت با برگزاری یادواره ای به ۱۶۴ بانوی شهید این شهرستان ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ یادواره ۱۶۴ زن شهیده شهرستان سردشت با حضور فرمانده سپاه سردشت، جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در حسینیه ثارالله این شهرستان برگزار شد.

فرمانده سپاه سردشت در این مراسم اظهار داشت: زنان در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در پشتیبانی از رزمندگان اسلام ایفا کردند و در مساجد با فعالیت‌هایی همچون خیاطی و دوخت لباس، پخت نان و بسته‌بندی اقلام مورد نیاز جبهه‌ها، پشتیبان رزمندگان بودند.

سرتیپ دوم پاسدار صمد محمدعلیزاده افزود: برگزاری این یادواره نشان داد که با وجود تهاجم فرهنگی دشمن، مردم همواره در صحنه حاضرند و نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهدای ما در دوران دفاع مقدس الگوی مقاومت را ترسیم کردند و امروز رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت اسلامی، این الگو را به بهترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارند و در حقیقت جبهه مقاومت اسلامی ادامه‌دهنده راه شهداست.