رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شالیکاران استان، پس از برداشت محصول برنج، کشت دوم را در ۱۰۰ هزار هکتار از زمین‌های خود آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: کشاورزان استان پس از برداشت محصول برنج از شالیزارهایشان، کشت دوم محصولات کشاورزی و راتون را در ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی آغاز کردند.

وی با بیان اینکه ۷۰ هزار هکتار از این زمین‌ها به کشت راتون یا شابج اختصاص یافته است، افزود: در ۳۰ هزار هکتار بقیه هم علوفه مانند شبدر، حبوبات و سبزیجات غده‌ای و برگی کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به حمایت این سازمان از کشت دوم در استان، گفت: تاکنون ۳۰ تن بذر یارانه‌ای شبدر به قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان از سوی کارگزاران شرکت‌های تولید کننده بذر از دیگر استان‌ها خریداری و در شهرستان‌ها توزیع شده، در حالی که هر کیلوگرم از این بذر در بازار آزاد ۳۵۰ هزار تومان است.

صالح محمدی افزود: سازمان جهاد کشاورزی گیلان بذر انواع سبزی و علوفه و حتی کود مورد نیاز کشاورزان را برای مزارع پایلوت کشت دوم در شهرستان‌ها پس از خریداری، در اختیار مدیران جهاد کشاورزی قرار داده تا بین صاحبان این مزارع توزیع کنند.