مدیر اداره حفاظت محیطزیست گچساران از مهار آتشسوزی در کوههای گناوه لری پس از ۱۵ ساعت عملیات بیوقفه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمدامین حسینی، گفت: آتشسوزی کوههای گناوه لری از ساعت ۱۰ صبح روز هفتم مهرماه آغاز شد که بلافاصله نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه حریق از پاییندست به سمت ارتفاعات کشیده شده بود، افزود: این موضوع، کار مهار را برای نیروهای امدادی دشوار کرده بود.
مدیر اداره حفاظت محیطزیست گچساران با اشاره به مشارکت گسترده در عملیات مهار آتش اضافه کرد: برای مهار این آتشسوزی، ستاد بحران استان و شهرستان، جوامع محلی، ادارات محیطزیست و منابع طبیعی، جمعیت هلالاحمر و تیم واکنش سریع کوهنوردان گچساران تلاش کردند.
حسینی از مصدومیت یک محیطبان در جریان این عملیات خبر داد و افزود: پس از ۱۵ ساعت تلاش بیوقفه، این آتشسوزی ساعت ۳ بامداد امروز مهار شد.
وی تأکید کرد: هماینک برخی از نیروهای عملیات مهار برای پایش منطقه در محل مستقر هستند.