به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: یکی از پیامدهای دفاع ۱۲ روزه اتحاد همه اصناف کشور بود که این اتحاد برابری، برادری، قوت قلب و دلگرمی فراوانی برای نیروهای مسلح در برداشت که پاسخ جانانه ای به رژیم کودک کش اسرائیل دادند .

سرهنگ ایمانی افزود: این اتحاد برادری و همدلی در مباحث فرهنگی نیز مانند برگزاری یادواره شهدا موجب ایجاد همدلی بیشتر بین ادارات و اقشار مختلف مردم شده است.

او ادامه داد: در جنگ 12 روزه با فرمان مقام معظم رهبری همه وارد صحنه شدند و پشتیبانی کردند و از این به بعد نیز این همدلی و پشتیبان‌ها ادامه خواهد داشت.