به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از رسیدگی به‌روز به پرونده‌های انتظامی «شکایت از کارشناسان» در دادگاه‌های تجدید نظر واقع در این شورا خبر داد و افزود: در حال حاضر ۶۴ پرونده در نوبت رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر انتظامی کارشناسان از ۳۰ استان کشور می‌باشد.

دادخواه با اشاره به دیگر فعالیت‌های این نهاد قضائی، افزود: رسیدگی به پرونده‌های انتظامی «شکایت از کارشناسان» در دادگاه‌های تجدید نظر واقع در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، به‌روز می‌باشد.

وی با اشاره به این اطلاعات، بر پیگیری و رسیدگی مستمر و منظم به پرونده‌های مرتبط با کارشناسان رسمی تاکید کرد.