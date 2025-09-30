پخش زنده
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از رسیدگی بهروز به پروندههای انتظامی «شکایت از کارشناسان» در دادگاههای تجدید نظر واقع در این شورا خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶۴ پرونده در نوبت رسیدگی در دادگاههای تجدید نظر انتظامی کارشناسان از ۳۰ استان کشور میباشد.
وی با اشاره به این اطلاعات، بر پیگیری و رسیدگی مستمر و منظم به پروندههای مرتبط با کارشناسان رسمی تاکید کرد.