به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران کم‌آبی گفت: استان ما جزو استان‌هایی است که ۹۵ درصد آب را از منابع سفره‌های زیرزمینی تامین می‌کند و نیازمند مدیریت برداشت آب هستیم.

هاشمی خواستار تشکیل کمیته مدیریت مصرف از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی برای کنترل مصرف آب شد.

وی بر ضرورت کمک گرفتن از اساتید دانشگاه‌ها به منظور حل مسائل مختلف و استفاده بهینه از اعتبارات در بحث مدیریت مصرف آب تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به اینکه جداسازی آب شرب از غیرشرب باید انجام شود و مدیریت آب و انشعابات پرمصرف باید در اوج زمستان کنترل شود افزود: محصولات کم‌آب‌بر و توسعه کشت گلخانه‌ای باید در دستور کار باشد و این روش با هزینه کمتر نسبت به حفر چاه انجام می‌شود و جهاد کشاورزی آماده هزینه کردن اعتبارات در این حوزه است.

وی گفت: در ادامه پیشنهاد تاسیس چاه جذبی در روستا‌ها برای کنترل آب باران در پاییز و زمستان را ارائه کرد و گفت: این اقدامات باید از محل اعتبارات دهیاری‌ها انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هم گفت: پیش‌نویس برنامه اقدام استان در جهت رفع ناترازی و پایداری تأمین آب تدوین و برای پیش‌بینی، تصویب و اجرای اقدامات تا پایان برنامه هفتم به استان ارسال شده است.

سارانی افزود: جلسات هماهنگی با دستگاه‌های اصلی برگزار و مقرر شد اقدامات استان به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال و در جلسه آتی کارگروه مصوب شود.

وی درخصوص پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند نیز گفت: استفاده بهینه از پساب باید از طریق دستگاه‌های متولی پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بر تکمیل برنامه جداسازی آب فضای سبز شهر‌های استان از شبکه شرب، اجرای برنامه‌های کاهش هدررفت و اصلاح و توسعه شبکه آب شرب با توجه به تخصیص اعتبارات استانی و تدوین برنامه استان جهت رفع ناترازی آب تأکید کرد.

سارانی گفت: با ادامه خشکسالی و عدم امکان توسعه برداشت از منابع زیرزمینی، هرگونه بارگذاری جدید و توسعه فعالیت‌ها باید صرفاً با استفاده بهینه از منابع آب فعلی انجام شود.