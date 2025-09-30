پخش زنده
پوشش زنده یازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا بهصورت زنده از شبکههای سراسری و استانی به روی آنتن رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هشتم مهر، سالروز بزرگداشت شمس و مولانا، صداوسیمای آذربایجان غربی پوشش زنده یازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا را از مجتمع آموزشی فرهنگی بوتراب در شهرستان خوی بهصورت زنده از شبکههای سراسری و استانی به روی آنتن برد.
همزمان با هشتم مهر که روز بزرگداشت مولانا نامگذاری شده است، یازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا به همت مؤسسه تولیت شمس تبریزی و مفاخر شهرستان خوی برگزار شد. در این همایش دوروزه به مضامین اجتماعی و روانشناختی اندیشههای شمس، عیار نقد در اندیشه شمس تبریزی، تبارشناسی مفاهیم و تعابیر کلام شمس، بازتاب قرآن در اندیشه و کلام شمس، اخلاق و عرفان شمس و دیگر محورهای مدنظر اساتید ادب و عرفان پرداخته شد
رسانه بهعنوان خط مقدم روایتها، پوشش زنده این همایش بینالمللی را از ساعت ۱۰:۳۰ به مدت دو ساعت بر عهده داشت.
پخش تیزر، اجرای موسیقی زنده توسط گروه سرو آزاد، سخنرانی شخصیتها و مقامات کشوری و استانی همچون وزیر میراثفرهنگی و گردشگری و صنایعدستی، استاندار آذربایجان غربی، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای شهر خوی، کیهان ترکمناوغلو، نماینده مردم وان در پارلمان ترکیه و رئیس گروه دوستی ترکیه و ایران و سخنرانی دیگر شخصیتهای فرهیخته ادبی شهرستان خوی از بخشهای همایش بینالمللی شمس و مولانا است.
حسنختام این همایش بینالمللی قرائت پیام رئیسجمهور است.