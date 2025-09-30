پخش زنده
“بسته شهر خبر” مسائل و مشکلات نقاط مختلف استان زنجان را زیر ذرهبین میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهر خبر پیگیر سوژههای شما شهروندان زنجانیست.
در هر نقطه از استانمان که باشید میتوانید سوژهها و رویدادهای خبری محل سکونت خود را برای بسته خبری شهر خبر ارسال کنید.
برای ارتباط با شهر خبر با شماره تلفن ۰۹۳۶۰۳۴۷۸۹۹ تماس بگیرید.
شهر خبر امروز به بررسی و پیگیری ۲ مورد از مشکلاتی پرداخته است که شهروندان طرح کردهاند.
بسته پیگیری «شهر خبر» این هفته با دو پرونده مهم از مشکلات زیرساختی و عمرانی استان زنجان پرداخته است.