بورس انرژی ایران در روز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴، شاهد رقابت شدید خریداران خارجی برای خرید گاز مایع بود؛ این رقابت ارزشی بالغ بر ۳۸ میلیون دلار ایجاد کرد و منجر به مازاد رقابتی نزدیک به ۷ میلیون دلار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در این روز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت نفت ستاره خلیج فارس در مجموع ۷۹ هزار تن گاز مایع برای صادرات عرضه کردند.

در برابر این عرضه، تقاضایی معادل ۳۶۲ هزار تن به ثبت رسید که نشان‌دهنده استقبال گسترده خریداران خارجی، به‌ویژه از کشور‌های افغانستان و پاکستان، از این فرآورده بود.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گاز مایع را از انبار‌های آبادان، اراک، اصفهان، بندرعباس و تهران به رینگ بین‌الملل آورد.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز ۲۰ هزار تن گاز مایع تولیدی خود را در این رینگ عرضه کرد.

این رقابت موفقیت‌آمیز بار دیگر جایگاه بورس انرژی ایران را به‌عنوان بستر شفاف و اصلی برای عرضه بین‌المللی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تأیید کرد.