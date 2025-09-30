پخش زنده
ایمیدرو با عرضه کلوخه سنگ آهن مجتمع سنگان در بورس کالا، گامی مهم در راستای شفافسازی قیمتها و بهبود فرآیند تحویل به سرمایهگذاران برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای نخستین بار اقدام به عرضه کلوخه سنگ آهن مجتمع سنگ آهن سنگان از طریق بورس کالا کرد.
این اقدام در راستای شفافسازی قیمتها، کشف قیمت عادلانه و تحویل بهینه کلوخه به شرکتهای سرمایهگذار صورت گرفته است.
ایمیدرو، در پنجمین عرضه خود، علاوه بر تامین کلوخه مورد نیاز سرمایهگذاران سنگان، مازادی از این محصول را برای سایر شرکتهای بخش خصوصی نیز عرضه کرد. این در حالی است که چهار عرضه قبلی فقط به سرمایهگذاران سنگان اختصاص داشت.
این سازمان تصمیم دارد همزمان با عرضه کلوخه در تابلو بورس کالا، میزان مازاد محصول را نیز برای سایر مصرفکنندگان کلوخه در نظر بگیرد. هفته گذشته برای نخستین بار ۲۰۰ هزار تن کلوخه در بورس کالا فروخته شد که بیش از نیاز سرمایهگذاران موجود بوده است.