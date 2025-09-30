بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراث فرهنگی و محوطه‌های فرهنگی‌تاریخی در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر رایگان است.

۱۰ و ۱۱ مهرماه، بازدید رایگان از موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌-تاریخی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراث فرهنگی و محوطه‌های فرهنگی‌تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روزهای پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهرماه رایگان است.

هفته گردشگری ۵ تا ۱۱ مهرماه در سراسر کشور با شعار «گردشگری و تحول پایدار» برگزار می‌شود.

این رویداد، فرهنگ‌سازی عمومی مفاهیم گردشگری و گسترش سطح آشنایی جامعه با ظرفیت‌های مختلف میاث فرهنگی و گردشگری کشور را مدنظر دارد.