پخش زنده
امروز: -
بازدید از موزهها، پایگاههای میراث فرهنگی و محوطههای فرهنگیتاریخی در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بازدید از موزهها، پایگاههای میراث فرهنگی و محوطههای فرهنگیتاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روزهای پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ مهرماه رایگان است.
هفته گردشگری ۵ تا ۱۱ مهرماه در سراسر کشور با شعار «گردشگری و تحول پایدار» برگزار میشود.
این رویداد، فرهنگسازی عمومی مفاهیم گردشگری و گسترش سطح آشنایی جامعه با ظرفیتهای مختلف میاث فرهنگی و گردشگری کشور را مدنظر دارد.