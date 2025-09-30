وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خوی با تاکید برلزوم تکمیل آرامگاه شمس گفت: ظرفیت «شمس‌تبریزی» باید به جهانیان معرفی شود چرا که «شمس و مولانا» فراتر از مرزها، متعلق به همه جهان‌اند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سیدرضا صالحی‌امیری در آیین یازدهمین همایش بزرگداشت شمس و مولانا که در سالن مجتمع فرهنگی بوتراب برگزار شد، با تأکید بر معرفی ظرفیت‌های عرفانی، ادبی و هنری کشور گفت: ظرفیت شمس تبریزی باید به جهانیان معرفی شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس افزود: آذربایجان غربی دیار شهیدان بزرگی است که هم در جنگ تحمیلی و هم در جنگ ۱۲ روزه پرچم‌دار شجاعت و ایثار بودند.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شمس تبریزی اظهار داشت: روح شمس تبریزی در خوی دمیده و این شهر مقدس به‌نام عشق و عرفان شناخته شده است. خوی فراتر از یک شهر و سرزمین عرفا و دانشمندان بزرگ است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: همه ما به دیار آذربایجان وابستگی داریم. شهر خوی فراتر از دیار شمس، به‌مثابه خورشیدی است که هم نور می‌دهد و هم حرارت؛ لذا باید مسیر حضور گردشگران و ارادتمندان به شمس را با تأمین زیرساخت‌های لازم فراهم کنیم.

صالحی‌امیری با تأکید بر جهانی بودن میراث شمس و مولانا افزود: شمس و مولانا متعلق به یک نقطه نیستند بلکه متعلق به تمام عرفا، شعرا و ادبای جهان‌اند. باید این خورشید تابان را به جهانیان معرفی کنیم و ظرفیت شمس تبریزی را در مدارس، دانشگاه‌ها و توسط نخبگان تدریس و شناسانده شود.

او «خوی» و استان آذربایجان غربی را به دلیل تمدن دیرین، تکثر دینی و فرهنگی، یکی از کانون‌های اصلی دیپلماسی فرهنگی کشور دانست و گفت: ۱۲ پروژه بزرگ توسط وزارت میراث‌فرهنگی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعریف شده که یکی از این پروژه‌ها به شمس تبریزی در خوی اختصاص دارد.