به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با توجه به شدت آلودگی هوا در خوزستان، اداره کل هواشناسی هشدار زرد گردوخاک در این استان اعلام کرد.

باتوجه‌ به هشدار مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوخاک هواشناسی خوزستان، انتظار می‌رود از اواسط تا اواخر روز چهارشنبه، شاهد وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق غرب و جنوب غرب این استان باشیم.

در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز پنجشنبه (بویژه روز چهارشنبه) پدیده غالب در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و بخش‌هایی از مرکز استان وزش باد‌های متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای است که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق دور از انتظار نیست.

در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج پیش بینی می‌شود. تا روز پنجشنبه دما با شیب ملایمی کاهش پیدا خواهد کرد.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۲.۸ و ایذه با دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.