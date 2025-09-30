پخش زنده
سرپرست انجمن سینما جوان مهاباد گفت: سه فیلم کوتاه داستانی از فیلمسازان جوان این شهرستان، به پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه عراق راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ادریس محمودیان افزود: فیلمهای راهیافته به این جشنواره بینالمللی شامل «گلُور» به کارگردانی زادمهر لاوی، «لیمو از همه چیز خبر داشت» به کارگردانی ادریس محمودیان و «پیچان» به کارگردانی آگری سلطانی هستند.
او اضافه کرد: این آثار با روایت داستانهای جذاب و نگاهی نو به مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسانی، در این جشنواره به رقابت با دیگر فیلمهای برجسته میپردازند.
سرپرست انجمن سینما جوان مهاباد گفت: حضور این فیلمها در جشنواره بینالمللی سلیمانیه، فرصتی مغتنم برای معرفی هنر سینمای مهاباد به مخاطبان بینالمللی و تبادل تجربیات با فیلمسازان دیگر کشورها است.
وی اظهار کرد: این حضور پررنگ، نشان از پویایی و خلاقیت سینماگران جوان مهاباد دارد و نویدبخش آیندهای روشن برای هنر هفتم در این منطقه است.
پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه در ماه اکتبر امسال برگزار میشود و فیلمسازان مشهوری از عرصههای ملی و بینالمللی را گرد هم میآورد جشنواره امسال شامل هفت بخش رقابتی و در مجموع ۱۹ جایزه خواهد بود.
از طرف هیات داوران جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه، جایزه تندیس طلایی «کاج زرین» و جایزه نقدی که شامل بخش رقابتی فیلمهای بلند «سینمای جهان» و «سینمای کُردی» است؛ به بهترین فیلم بینالملل، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری، بهترین فیلم کوتاه بینالملل و جایزه ویژه هیات داوران به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه «سینمای جهان» و «سینمای کُردی» نیز جوایز بهترین فیلم ملی، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم کوتاه ملی و جایزه ویژه هیات داوران به برندگان اهدا خواهد شد.
انجمن سینمای جوانان مهاباد یکی از انجمنهای ۶۰ گانه سینمای جوانان در ایران است که از سال ۱۳۶۶ در این شهرستان راهاندازی شد و تاکنون به بیش از سه هزار هنرجو در رشتههای مختلف فیلمسازی، تدوین، عکاسی و ... آموزش دیدهاند و هماکنون دارای ۱۰۰ نفر عضو فعال است.