مدیرکل انتقال خون استان یزد از مردم برای اهدای خون با هدف تقویت ذخایر خونی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر آقایی گفت: هیچ بیماری در استان یزد به دلیل کمبود خون و فرآوردههای خونی معطل نمانده است و این مهم نتیجه حضور همیشگی و ایثارگرانه مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم همراهی مردم برای تقویت ذخایر خونی افزود: در حال حاضر گروههای خونی A⁺، A⁻، B⁺، B⁻ و O⁺ بیش از دیگر گروهها مورد نیاز هستند.
مدیرکل انتقال خون استان یزد ، از شهروندان خواست به صورت مستمر، منظم و در همه زمانها در این امر خداپسندانه مشارکت داشته باشند، چراکه اهدای خون علاوه بر کمک به بیماران، برای سلامت فرد اهداکننده نیز مفید است.