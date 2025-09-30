پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از آغاز بهرهبرداری از ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح جدید این شرکت تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن اردکانی در آیین «ارزیابی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه آب و فاضلاب استان تهران در سال ۱۴۰۳»، با بیان اینکه خانواده ۱۲ هزار نفری کارکنان این شرکت بار سنگین تامین آب جمعیت نزدیک به ۲۰ میلیون نفری استان تهران را به دوش میکشند، اظهار داشت: کارکنان شرکت آبفای استان تهران به عنوان سقایان مردم سال آبی بسیار سخت و دشوار گذشته را در شرایطی سپری کردند که تهران پنجمین خشکسالی متوالی و کمبارشترین سال آبی یک قرن اخیر را به گواه آمار پشت سر گذاشت.
وی افزود: با وجود شرایط سخت کمآبی و رشد ۳۸ درصدی شمار مشترکان آبفای استان تهران در ۱۰ سال گذشته، خانواده کارکنان این شرکت در گذر موفق از این شرایط به خوبی نقشآفرینی کردند و اگرچه پیشبینیهای سازمان هواشناسی از تداوم کمبارشی در پاییز امسال خبر میدهد، تمام تلاش و توان خود را برای رفع نگرانی شهروندان و اراده خدمات پایدار همچون گذشته بهکار خواهیم گرفت.
مدیرعامل آبفای استان تهران، مدیریت مصرف را اولویت اصلی برنامههای این شرکت برای تامین آب شهروندان در سال آبی جدید عنوان و تصریح کرد: توجه به زیرساختهای پایداری شبکه، خطوط انتقال و مخازن نیز در حوزه مدیریت توزیع آب باید به طور جدی پیگیری و دنبال شود.
اردکانی همچنین توجه به ایجاد و توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب را از فعالیتهای اصلی این شرکت نام برد و گفت: با وجود خشکسالیها، اجازه نخواهیم داد بحران کمآبی مجموعه آبفای استان تهران را در باتلاق روزمرگی فرو ببرد و بر این اساس اقدامهای بلندمدت با سرعت و شتاب بیشتری پیگیری خواهد شد.
وی آغاز بهرهبرداری از ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح جدید شامل ۱۶ هزار میلیارد تومان طرح آب و ۲۴ هزار میلیارد تومان طرح فاضلاب تا پایان امسال را در این راستا ارزیابی کرد و افزود: از جمله این طرحها، بهرهبرداری از ۱۰ واحد جدید تصفیهخانه فاضلاب خواهد بود ضمن آنکه عملیات اجرای چهار واحد جدید تصفیهخانه فاضلاب نیز امسال آغاز میشود.
وی بهرهبرداری از مخازن متعدد ذخیره آب، اجرای خطوط انتقال، پیشرفت حدود ۱۵ کیلومتری رینگ آبرسانی تهران موسوم به قمر بنیهاشم (ع) و اجرای فاز دوم تصفیهخانه پنجم آب تهران را از دیگر فعالیتهای شرکت آبفای استان تهران برشمرد و گفت: تمام تلاش من بر این است که وظیفه سقایی خود را به خوبی پیش ببریم و همانند خشکسالیهای پنج سال اخیر شرمنده شهروندان نباشیم.
اردکانی با اشاره به جهش بزرگی که در ایجاد وتوسعه زیرساختهای جمعآوری بهداشتی و تصفیه فاضلاب تهران رخ داده است، به پیشرفت قابل توجه احداث واحدهای ۷ و ۸ تصفیهخانه بزرگ جنوب تهران اشاره و تصریح کرد: تا پایان امسال ۱۳۱ میلیون مترمکعب بر ظرفیت تولید پساب در استان تهران افزوده میشود که نقش مهمی در افزایش بهرهوری حوزه آب و فاضلاب دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید دوباره بر وظیفه مدیران و کارکنان این شرکت در ایفای هرچه بهتر مسئولیت خدماترسانی مطلوب به شهروندان، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق آنان را به عنوان یک اصل ثابت و تغییرناپذیر برای خانواده آبفای استان تهران دانست و لزوم توسعه حداکثری خدمات غیرحضوری به مشترکان شرکت را یادآور شد.
وی همچنین توجه جدی به موضوع کنترل طرح و توسعه استفاده از مباحث هوش مصنوعی و قابلیتهای نرمافزاری و تمرکز بر جانشینپروری را به مدیران آبفای استان تهران توصیه کرد.
در این آیین، شرکتهای آب و فاضلاب منطقه ۴ شهر تهران، آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران و شرکت فاضلاب تهران به عنوان برترین شرکتها در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ شناخته و معرفی شدند.