۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن از ابتدای امسال تاکنون از مبادی خوزستان جابجا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۷ میلیون تن کالا از مبادی خوزستان به سراسر کشور جابهجا شد که رشد ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
محمد جولانژاد افزود: این میزان جابهجایی از طریق بیش از یک میلیون و ۳۹۰ هزار سفر کامیونی انجام شده است.
او ادامه داد: بخش عمده کالاهای جابهجا شده شامل ذرت دامی، گندم انسانی، دانهچین، انواع بنزین، شکر و کنجاله بوده است؛ محصولاتی که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و پایداری بازار داخلی ایفا میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تاکید کرد: خوزستان علاوه بر جایگاه اقتصادی و کشاورزی، با این حجم جابهجایی، نقش بیبدیلی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور دارد و هرگونه تقویت زیرساخت حملونقل در این استان میتواند به بهبود کلان اقتصاد ملی منجر شود.