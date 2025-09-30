به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ الیاس خوبانی، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی، در راستای سیاست‌های حمایتی سازمان وظیفه عمومی و با هدف ارج نهادن به زحمات خادمان امین مردم و نیروهای فداکار انتظامی، غیبت سنواتی مشمولان غایبی که مدت غیبت آن‌ها کمتر از یک ماه باشد، مورد بخشش قرار می گیرد.

خوبانی در خصوص نحوه و زمان اقدام برای استفاده از این بخشودگی، جزئیات کاملی را ارائه داد: افراد واجد شرایط که دارای شرایط ذکر شده (غیبت کمتر از یک ماه) هستند، می‌توانند از تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۴ تا ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴، برای ثبت درخواست ازطریق دفاتر پلیس+10 نسبت به بهره‌مندی از این بخشودگی اقدام نمایند.