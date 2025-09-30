پخش زنده
نماینده خوی و چایپاره از اختصاص ۶۳ میلیارد تومان برای تکمیل آرامگاه شمس تبریزی و هدف گذاری برای تبدیل خوی به مقصد گردشگری اخلاق و عرفان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس، در یازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا که با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، آرامگاه شمس تبریزی را «قلب تپنده فرهنگ ایران» دانست و افزود: طرح آرامگاه شمس متعلق به خوی نیست بلکه یک طرح ملی و جهانی است و اتمام آن به جد پیگیری میشود.
نجفزاده با اعلام جزئیات موافقتنامه امضا شده گفت: طبق این توافق، ۶۳ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام این طرح اختصاص یافته است که ۵۰ درصد آن توسط وزارت میراثفرهنگی و ۵۰ درصد توسط استانداری آذربایجان غربی تامین خواهد شد تا سال آینده شاهد افتتاح رسمی آرامگاه شمس تبریزی در خوی باشیم.
وی همچنین بر اهمیت معرفی جهانی شخصیت شمس تبریزی تأکید و تصریح کرد: شمس تبریزی باید محوری باشد که جهان به صلح متعادل برسد. علاوه بر خوی، باید نام و تصویر شمس بر بیلبوردهای پایتخت، تبریز و سایر شهرها بدرخشد، چرا که شمس متعلق به همه ایران است.
این طرح با هدف ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری خوی و معرفی میراثمعنوی ایران، گامی مهم در زمینه توسعه گردشگری اخلاق و عرفان در کشور محسوب میشود و انتظار میرود نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و بینالمللی ایفا کند.