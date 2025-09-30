پخش زنده
تصویب برنامههای اولویت دار سال ۱۴۰۴، تصویب طرحهای پژوهشی مورد نیاز شورای توسعه فرهنگ قرآنی، اجرایی سازی آیین نامههای تخصصی ذیل کمیسیون و سیاستگذاری نشریات علمی برای اجرای آیین نامه تخصصی کمیسیون، در سی و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایکنا، سی و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آمـوزش عالی قرآنی کشور برای بررسی چهار دستور کار، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه شنبه ۲۲ مهر، در سالن شهدای جهاد علمی واقع در طبقه پانزدهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار میشود.
پیش دستور این نشست، ارائه گزارش مختصر از فعالیتهای کمیسـیون (ابتدای ابلاغ سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور) از سال ۱۴۰۰ است.
دستور جلسه سی و پنجم نیز به شرح زیر است:
۱- تصویب برنامههای اولویت دار سال ۱۴۰۴ از جمله:
- تدوین و بازنگری سرفصل رشته قرآن وحدیث در مقطع ارشد
- طراحی و اجرای جایزه منشور توسعه فرهنگی در حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی
- اجرای دوره کهاد قرآنی
- حمایت از پایاننامهها و رسالههای قرآنی در حوزه آموزش عالی
- برگزاری نشستهای تخصـی قرآنی با محورهای نظامسازی قرآنی، فرهنگسازی قرآنی، میانرشتهای قرآنی، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی
- تدوین متون درسی جدید رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی
۲- تصویب طرحهای پژوهشی (برنامههای مطالعاتی) مورد نیاز شورای توسعه فرهنگ قرآنی از جمله:
- طرح پژوهشی «نظام مسائل شورا و سیاستگذاری آن»
- طرح پژوهشی «مطالعات اندیشکدهای قرآنکریم»
- طرح پژوهشی «ارزیابی و وضعیت سنجی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل
قرآن مجید»
- طرح پژوهشی «طراحی و اجرای سامانه هوش مصنوعی گفتوگو با قرآن»
- طرح پژوهشی «آسیب شناسی جریان حفظ قرآن کریم»
۳- اجرایی سازی آیین نامههای تخصصی ذیل کمیسیون
۴- سیاستگذاری نشریات علمی در راستای اجرای آیین نامه تخصصی کمیسیون