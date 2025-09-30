به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جمشید اسلامیان گفت: ۲۱۸ کیلومتر از انهار شادگان با هدف احیای نخلستان‌ها و زمین‌های کشاورزی، بهبود آبرسانی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی لایروبی شد.

او افزود: بهسازی و نوسازی این انهار که با استفاده از بیل‌های مکانیکی در سطح روستا‌های شهرستان صورت گرفت موجب بهبود در آبرسانی به نخلستان‌ها و افزایش بهره‌وری در مصرف آب خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان لایروبی انهار را راهکاری برای آبیاری بهتر، افزایش سطح دبی آب، آبرسانی بهینه و در نهایت افزایش راندمان محصول برشمرد و گفت: قرارگیری شادگان در انتهای حوضه آبریز رودخانه جراحی، موجب رشد علف‌های هرز و تشدید رسوب‌گذاری در انهار می‌شود و به همین دلیل، لایروبی انهار سنتی برای رفع این مشکل و تسهیل آبرسانی در دستور کار قرار گرفت.