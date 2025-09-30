به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «حامد میر» خبرنگار و تحلیلگر ارشد پاکستانی در واکنش به طرح ترامپ تأکید کرد: وقتی نخست‌وزیر اسرائیل حاضر نیست حتی یک دولت مستقل فلسطینی را بپذیرد، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مفصل در کاخ سفید هیچ معنایی ندارد.

وی افزود: ترامپ تهدیدات نتانیاهو را نادیده می‌گیرد، اما حماس را بهانه شکست معرفی می‌کند؛ کسی که اشغال جولان و مسجدالاقصی را پذیرفته باشد، نمی‌تواند صلح را به خاورمیانه بیاورد از این رو «این طرح در همان ابتدا شکست‌خورده است».

«حافظ نعیم‌الرحمان» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان نیز در واکنش به موضع نخست‌وزیر این کشور در قبال حمایت دولت اسلام آباد از طرح صلح ترامپ برای غزه گفت: منشور سازمان ملل تصریح دارد هر ملتی در صورت اشغال سرزمینش حق مقاومت مسلحانه دارد.

وی تأکید کرد: هر توافقی که «بر روی پیکر ۶۶ هزار شهید فلسطینی» بنا شود، نه صلح بلکه همراهی با ظالمان است.

حافظ نعیم الرحمان از دولت اسلام آباد پرسید: بدون خواست مردم پاکستان چگونه کسی می‌تواند به ترامپ چراغ سبز نشان دهد؟

«طلعت حسین» روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد پاکستانی نیز با نگاهی تند به طرح مذکور، آن را به معنای پایان حاکمیت فلسطینیان دانست.

او نوشت: «نه دولت فلسطینی وجود خواهد داشت، نه اقتدار تشکیلات خودگردان در غزه. حماس پس از آزادی زندانیان حذف می‌شود و نتانیاهو پس از کشتن ۶۴ هزار فلسطینی به صلح‌ساز تبدیل می‌گردد.»

وی تأکید کرد: ترامپ عملاً غزه را مانند یک ملک شخصی اداره می‌کند در حالی که زمین هنوز آغشته به خون تازه است.

«صابر ابو مریم» رئیس بنیاد فلسطین پاکستان نیز در بیانیه‌ای تند اعلام کرد که طرح ترامپ «انحراف از آرمان فلسطین» است و حمایت نخست‌وزیر پاکستان از این طرح، خیانت به خون شهدا و پشت پا زدن به وصیت محمدعلی جناح است.

ابو مریم گفت: فلسطین سرزمین فلسطینیان است، حماس زنده است و زنده خواهد ماند.»

او همچنین عربستان، امارات، ترکیه و دیگر کشور‌های عربی و اسلامی که از این نقشه استقبال کرده‌اند را سرزنش کرد و پرسید: «شما که هستید که حق ملت فلسطین را معامله کنید؟»

«مشاهد حسین سید» نماینده پیشین پارلمان پاکستان در واکنش به تحولات مذکور سه ایراد اصلی طرح ترامپ را برشمرد: تقسیم عملی فلسطین، جداسازی غزه از کرانه باختری و سپردن پرونده به چهره‌هایی، چون تونی بلر که در جنگ عراق نقش داشته‌اند.

وی افزود: نادیده گرفتن تمام گروه‌های فلسطینی مانند «اجرای نمایش هملت بدون شاهزاده دانمارک» است. مشاهد حسین راه‌حل را در بازنگری طرح و گنجاندن جدول زمانی برای تشکیل کشور متحد فلسطین با پایتختی بیت‌المقدس دانست.

«علامه راجا ناصر عباس جعفری» رئیس مجلس وحدت مسلمین در پیامی طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ را «ناعادلانه و ناقص» خواند و گفت: این نقشه به‌صورت پنهانی و بدون حضور فلسطینیان تدوین شده است.

به باور وی، این طرح صدا‌های اصلی فلسطینیان را کنار می‌گذارد، انحلال حماس را می‌خواهد، اما هیچ سخنی از بحران انسانی غزه یا وضعیت بیت‌المقدس نمی‌گوید. علامه جعفری تأکید کرد: هیچ راه‌حلی بدون مشارکت معنادار فلسطینیان موفق نخواهد شد و حمایت شتاب‌زده نخست‌وزیر پاکستان از چنین طرحی «تضعیف آرمان تاریخی ملت پاکستان» است.

«سید امین شیرازی» سازمان دانشجویان امامیه پاکستان نیز در بیانیه‌ای حمایت نخست‌وزیر این کشور از طرح ترامپ را «خیانت آشکار» به خون شهیدان فلسطین و نقض خط مشی بنیان‌گذار پاکستان خواند.

او یادآور شد که محمدعلی جناح اسرائیل را یک رژیم غاصب دانسته و هرگز به رسمیت نشناخته بود.

شیرازی تأکید کرد ملت پاکستان خواهان آزادی کامل فلسطین و قدس شریف به‌عنوان پایتخت آن است و هرگونه طرح دو‌دولتی را فریب و خیانت می‌داند. او هشدار داد جوانان آگاه پاکستان هرگونه نقشه امپریالیستی را ناکام خواهند گذاشت.