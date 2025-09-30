پخش زنده
فیلم بلند «مهاجران» به کارگردانی مسعود احمدی و تهیه کنندگی شیما پورسهم الدین منتخب دومین جشنواره پاندای طلایی چین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم بلند «مهاجران» از بین پنج هزار و ۳۴۳ اثر ارسالی از ۱۲۶ کشور، انتخاب شده است.
این فیلم که تا کنون در بیش از ۲۰ جشنواره مختلف خارجی به نمایش درآمده و جوایز متعددی را کسب کرده، یک فیلم تجربی بدون دیالوگ و میاننویس است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مهاجران، قصه آشنای آدمهای دیروز و امروز سرزمین من است؛ برای عدهای مهاجرت آسان است و برای عدهای سخت.
تصویربرداری این فیلم ۸۵ دقیقهای را هاشم بیطرف نوبندگانی، تدوین و صداگذاری آن را شیما پورسهمالدین، صدابرداری آن را محسن دانشور و طراحی لباس آن را مریم احمدی به عهده داشتهاند.
رییس هیات داوران این دوره از جشنواره پانداری طلایی چین بر عهده چن کایگه از مهمترین فیلمسازان چینی است و «مهاجران» در این جشنواره با فیلمهای مهمی از جمله «فردایی هم هست»، موفقترین و پرفروشترین فیلم سال گذشته کشور ایتالیا و برنده جایزه جهانی روبان نقرهای ۲۰۲۴، «روی علفهای خشک» و «دختری با سوزن» از فیلمهای منتخب جشنواره کن، رقابت میکند.
قرار است فیلم بلند مهاجران از ۳۱ خرداد در سینماهای هنر و تجربه سراسر کشور نیز اکران میشود.