با اجرای عملیات روکش آسفالت ۱۳ کیلومتر از محور نیشابور-کاشمر، تعریض و ارتقای این محور پرتردد، مورد پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستانهای نیشابور و میان جلگه در تشریح وضعیت محور نیشابور-کاشمر گفت: این محور با ۱۳۰ کیلومتر طول، چهار شهرستان نیشابور، میانجلگه، کوهسرخ و کاشمر را به هم متصل میکند و یکی از محورهای مهم و مواصلاتی منطقه است.
مجید مفیدیفر اظهار داشت: از ۶۵ کیلومتر این مسیر در حوزه نیشابور و میانجلگه، ۳۵ کیلومتر در سالهای گذشته روکش آسفالت شده است و هماکنون نیز آسفالت ۱۳ کیلومتر از محدوده «آبنمای چاه نسر تا روستای عطایی» توسط پیمانکار و به همت اداره کل راهداری استان در حال اجرا است.
او درباره بخشهای باقیمانده افزود: ۱۷ کیلومتر دیگر از این مسیر برای روکش آسفالت باقی مانده است که امیدواریم با تامین اعتبار لازم، تا سال آینده انجام شود تا مردم از مسیری ایمن بهرهمند شوند.
این مسئول درباره عرض کم و ترافیک سنگین این جاده تاکید کرد: بحث تعریض این جاده، ذیل «ارتقای درجه راه» و از طریق ماده ۲۳ توسط نمایندگان و مسئولان در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه این موضوع به نتایج خوبی رسیده است، ابراز امیدواری کرد با اخذ مجوزهای لازم از سازمان مدیریت و برنامهریزی، درجه راه به «راه اصلی» ارتقا یابد که در این صورت با تخصیص اعتبارات ملی، میتوان کار تعریض و اصلاحات لازم برای ایمنسازی هرچه بیشتر این محور پرتردد را انجام داد.