با حضور وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی از برگزیدگان مقالات علمی یازدهمین همایش بینالمللی شمس تبریزی در خوی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین اختتامیه همایش بینالمللی شمس و مولانا در خوی با حضور دکتر امیری صالحی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دکتر رحمانی استاندار آذربایجان غربی، دکتر عادل نجفزاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، هنرمندان و مهمانانی از کشورهای مختلف برگزار شد.
وزیر میراث فرهنگی در این آیین، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای گردشگری و زیارتی، ثبت مشترک شمس و مولانا در فهرست جهانی یونسکو با همکاری کشورهای همسایه را از برنامههای اصلی وزارتخانه عنوان کرد و افزود: طرح شمس خوی به عنوان یکی از ۱۲ طرح بزرگ فرهنگی کشور تحت هر شرایطی به سرانجام خواهد رسید.
صالحی امیری همچنین با دعوت از دانشگاهیان و نخبگان برای پژوهشهای علمی در حوزه شمسشناسی تصریح کرد : ظرفیتهای فرهنگی خوی باید در کتابهای درسی و اردوهای علمی بازتاب یابد.
استاندار آذربایجان غربی، نیز دراین آیین گفت: مسیر توسعه پایدار استان از بهرهبرداری از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری میگذرد و هدفگذاری برای ارتقای استان به یکی از پنج استان برتر کشور انجام شده است.
رضا رحمانی با اشاره به جذب ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه در بخش معادن بزرگ مقیاس ، توسعه تجارت مرزی و آمادهسازی مسیرهای دسترسی گردشگری را از اولویتهای استان دانست و افزود: ۲۵ کیلومتر مسیر مرند–بازرگان آسفالتریزی شده و مسیر خوی–بازرگان نیز تا سال آینده آماده خواهد شد.
استاندار شمس تبریزی را سرمایهای ملی و فراملی توصیف کرد و بر ضرورت بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال برای معرفی دوباره آذربایجان غربی تأکید کرد.
این همایش دو روزه با حضور شمس و مولاناپژوهان داخلی و خارجی از کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، قزاقستان، افغانستان، وآلمان برگزار شد. از میان ۱۶۰ مقاله رسیده به دبیرخانه، ۱۴ مقاله برگزیده به صورت سخنرانی ارائه شد و در پایان از صاحبان مقالات برتر و شماری از میهمانان خارجی وداخلی با اهدای لوح وسردیس تجلیل شد.