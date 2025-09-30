به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، درنشست خبری ویژه همایش «اقتصاد، صنعت و سلامت؛ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مسئولیت اجتماعی» گفت: برگزاری این همایش فرصتی برای ارتقای خدمات و جلب مشارکت صنعتگران و خیرین است.

او درادامه هدف اصلی برگزاری این گردهمایی را توسعه و ارتقای خدمات سلامت برای مردم از طریق هم‌افزایی میان بخش صنعت و حوزه سلامت عنوان کرد.

نظری گفت: این همایش با حضور معاون سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور، بر محورهایی چون اجرای بند “خ” برنامه هفتم توسعه، مالیات نشان‌دار و تبیین مشارکت خیرین در پروژه‌ های عمرانی متمرکز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای همکاری صنعت و سلامت اشاره کرد و گفت: تکمیل فاز پنج بیمارستان آیت‌الله خوانساری با حمایت صنعتگران کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید؛ همچنین خرید دستگاه MRI بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با کمک یکی از صنعتگران نهایی شده و ارتقای تجهیزات بخش مغز و اعصاب با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان صورت گرفته است.

او افزود: همچنین، طی تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی، خرید دستگاه پت‌اسکن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان ابراز امیدواری کرد که این همایش، زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری پایدار و مسئولیت اجتماعی فراهم آورد.