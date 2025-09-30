آیین تجلیل از مدال‌آوران، گروه فنی و مسئولان کشتی آزاد و فرنگی، پس از کسب قهرمانی در رقابت‌های جهانی زاگرب کرواسی، با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز سه‌شنبه ۸ مهر در آیین تجلیل از مدال‌آوران، گروه فنی و مسئولان کشتی آزاد و فرنگی، پس از کسب قهرمانی در رقابت‌های جهانی زاگرب کرواسی، با توجه به اینکه این قهرمانی روح تازه‌ای در جامعه دمید، بر ضرورت تلاش برای ادامه این موفقیت‌ها تأکید کرد و گفت: انسان همواره باید در تکاپو باشد تا از رقبا عقب نماند یا کمتر از سایرین نباشد. شما جوانان ورزشکار نشان دادید که ما برای برتری کشور خود تلاش می‌کنیم و نسبت به سرزمین خود، تعصب داریم.

رئیس جمهور یادآور شد: شما می‌توانید با رفتار و منش‌ خود، الگوی جوانان کشور باشید. اکنون دنیا ما را زیر فشار قرار می‌دهد تا تسلیم شویم، اما تسلیم شدن در وجود ما نیست و تا پای جان برای ایران خواهیم ماند و سر فرود نخواهیم آورد.

آقای پزشکیان با توجه به وضع تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی علیه کشور، اظهار داشت: باید نسبت به توانمندی‌های خود به آگاهی برسیم، قطعاً وقتی با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خودمان در جهت رسیدن به اهداف‌ تلاش کنیم، به آن‌ها خواهیم رسید. قرآن نیز به این موضوع اشاره دارد که هر کس در راه خدا تلاش کند، راه درست را به او نشان خواهد داد. اگر چه اکنون در وضع سختی به‌سر می‌بریم، اما در حال انجام اقداماتی از جمله بهبود ارتباطات خود با کشور‌های همسایه هستیم؛ باید با عزم و تعصبی که نمونه‌ آن را در شما ورزشکاران مشاهده کردیم، در همه حوزه‌ها در مسیر موفقیت گام برداریم.

رئیس جمهور با توجه به اینکه پیگیر تأمین درخواست‌ها و مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهد بود، تصریح کرد: برای شما آرزوی سربلندی و موفقیت دارم. شما باید نسلی را تربیت کنید که راه‌ شما را ادامه دهند و موجب سربلندی کشور شوند. من دوست ندارم وعده‌ای بدهم که به آن عمل نکنم، اما قول می‌دهم که مشکلات و دغدغه شما را در نشستی با حضور مسئولان مربوطه، پیگیری کنم.

در این آیین، احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه ورزشکاران و کشتی‌گیران در حال تغییر معادلات کشتی جهان هستند، بیان کرد: رئیس فدراسیون کشتی، همه امکانات را برای رده‌های سنی در این ورزش آماده کرده است؛ اعتقاد دارم در این مسیر باید حرفه‌ای عمل کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با توجه به اینکه خبر‌های خوبی در ماه‌های آینده برای جامعه خواهیم داشت، گفت: چند رقابت جهانی، پیش‌ رو داریم که کشتی‌گیران ما در آن‌ها حضور خواهند داشت و با تدابیری که در این زمینه اندیشیده‌ایم، فقط برای قهرمانی، پای در این رقابت‌ها می‌گذاریم. کشتی‌گیران ما در رقابت‌های جهانی نشان دادند که قبل از اینکه قهرمان باشند، پهلوان هستند و یاد و خاطره هزار و ۱۰۰ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی داشتند. ما نیز در فدراسیون‌ها هم‌قسم شده‌ایم که با منابع موجود، نهایت تلاش خود را برای موفقیت به کار بگیریم.



علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی نیز با ارائه گزارشی درباره موفقیت ورزشکاران، گفت: در این ۱۴ ماه، آقای دنیامالی برای موفقیت ورزش کشور تلاش زیادی کردند و قهرمانی هم‌زمان کشتی آزاد و فرنگی در جهان، بی‌سابقه است.

دبیر با بیان اینکه تقاضا داریم، رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای به ورزشکاران کشتی‌گیر داشته باشد، تصریح کرد: ۸۲ درصد از مدال‌های قهرمانی را کشتی‌گیران کسب کرده‌اند و این ورزش، اکنون به ورزشی بومی و صادراتی تبدیل شده است. ما برای نشان دادن تاریخ ۷ هزار ساله کشتی در حال افتتاح موزه کشتی هستیم.

همچنین، حسن رنگرز، سرمربی ملی‌پوشان کشتی فرنگی، پژمان درستکار، سرمربی ملی‌پوشان کشتی آزاد و ۲ تن از ورزشکاران نیز مطالبات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.



گفتنی است در پایان این آیین، از قهرمانان ملی‌پوش کشتی آزاد و فرنگی با حضور آقای پزشکیان، تجلیل به عمل آمد.