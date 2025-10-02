پخش زنده
آیین اختتامیه جشنواره اسوه پایگاههای بسیج استان سمنان با معرفی پایگاه های برتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده سپاه قائم استان سمنان با بیان اینکه پایگاههای بسیج نقش محوری در هدایت جامعه دارند، گفت: امروز فعالیت این پایگاهها در حوزههای خدمترسانی، جهاد تبیین، دفاعی و فرهنگی موجب شکست نقشههای دشمن شده است.
سردار شوقانی با بیان اینکه پایگاههای بسیج تابلوی تمامنمای انقلاب اسلامی هستند با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر تصریح کرد: اگر دشمن به اهداف خود دست نیافت، بخشی به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران مربوط بود اما اصل ماجرا به فعالیت پایگاههای بسیج در محلهها بازمیگردد که با عمقبخشی داخلی و خدمترسانی به مردم، نقشههای دشمن را خنثی کردند.
وی مأموریت بسیج در محلات را در چهار حوزه «خدمترسانی»، «جهاد تبیین»، «دفاعی و امنیتی» و «فعالیتهای فرهنگی و سازندگی» عنوان و خاطرنشان کرد: همدلی و همگرایی بسیجیان میتواند زمینه گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جامعه و جهان را فراهم کند.