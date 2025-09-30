پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در همایش علمی تخصصی بایستههای کلی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، بر اهمیت نظارت بر تقنین و اجرای صحیح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شد. سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر اجرای صحیح این سیاستها هستند.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به زودی گزارش نظارت هایمان را در اجرای سیاستهای کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام خواهیم کرد.